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بالفيديو.. هدف عالمي على طريقة مارادونا في فرنسا

الرياضة

بالفيديو.. هدف عالمي على طريقة مارادونا في فرنسا
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سجل الغيني سيكو كيتا لاعب شوليت، هدفا عالميا، خلال مباراة أمام غازيليك أجاكسيو، ضمن منافسات الدوري الفرنسي الوطني لكرة القدم، والذي يشهد وجود فرق من درجات مختلفة.

وتمكن كيتا، على طريقة الأرجنتيني مارادونا، من قطع ما يقارب 60 مترا والتلاعب بأربعة لاعبين ثم التوغل في منطقة الجزاء قبل أن يخدع حارس المرمى، ويسجل هدف التعادل 1-1، في الدقيقة الـ45 من زمن الشوط الأول.

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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الهدف المثير، الذي رشحه الكثيرون ليكون من ضمن الأجمل في المسابقة، نظرا للمهارات العالية التي قدمها اللاعب قبل أن يهز الشباك.

وتجمع منافسات المسابقة الوطنية في فرنسا فرقا من الدرجات الأولى والثانية والثالثة، ويحاول لاعبون الشباب لفت الأنظار حولهم لكسب عروض للانضمام لأندية أفضل.

المصدر: "تويتر"

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