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لاعب فلسطيني يسجل هدفا "خرافيا" على طريقة "رابونا" مرشح لجائزة بوشكاش (فيديو)

الرياضة

لاعب فلسطيني يسجل هدفا
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أحرز النجم الفلسطيني ياسر إسلامي مهاجم نادي "بي كي إن بي" هدفا عالميا على طريقة حركة "رابونا" في شباك منافسه "كيداه إف إيه" (2-1)، في ذهاب ربع نهائي كأس ماليزيا لكرة القدم.

وألهبت الحركة الفنية الرائعة للنجم الفلسطيني، ردود رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تسجيل هذا الهدف العالمي، ورجح كثيرون أن يدخل الهدف المنافسة على جائزة بوشكاش التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لأفضل هدف في العالم، العام المقبل.

 

المصدر: وكالات 

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