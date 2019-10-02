رونالدو يحقق 5 أرقام قياسية في ليلة الفوز على ليفركوزن

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خمسة أرقام قياسية، بعدما سجل هدفا لفريقه يوفنتوس في شباك باير ليفركوزن (3-0) أمس، في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز رونالدو الهدف الثالث لفريق "السيدة العجوز" في الدقيقة 89، ليحقق خمسة أرقام مميزة وهي كالتالي:

- سجل رونالدو في النسخة الرابعة عشرة على التوالي في دوري أبطال أوروبا.

- أصبح رونالدو أكثر لاعب يفوز بمباريات في دوري الأبطال بـ102 مباراة متخطيا الحارس الإسباني إيكر كاسياس صاحب الـ101 فوز.

- عزز رونالدو رقمه القياسي كأكثر اللاعبين تسجيلا في تاريخ دوري الأبطال بـ127 هدفا.

- باير ليفركوزن بات الفريق رقم 33 الذي يسجل رونالدو في شباكه، ليحطم الرقم السابق، الذي كان بحوزة نجم ريال مدريد السابق راؤول غونزاليس، الذي هز شباك 32 فريقا مختلفا.

Cristiano Ronaldo has now scored against record 33 different Clubs in Champions League by beating Raul who scored against 32 teams



Achievement unlocked 😁🐐⚽ pic.twitter.com/60ZSrv4WyR — Rish (@rishquez) October 1, 2019

- بات رونالدو أكثر لاعب يسجل في شباك أندية من بلد واحد برصيد 25 هدفا (في شباك الأندية الألمانية).

يذكر أن رونالدو، هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أوروبا (5 مرات)، وفي عدد مرات الفوز بلقب هداف المسابقة (6 مرات).

المصدر: obozrevatel.com+ "تويتر"