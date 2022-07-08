ناسا تطلق صورة "تشويقية" للفضاء السحيق من تلسكوب جيمس ويب

قدمت وكالة ناسا صورة "تشويقية" محيرة قبل الإصدار المرتقب الأسبوع المقبل لأول صور الفضاء السحيق من تلسكوب جيمس ويب القوي للغاية بحيث يمكنه العودة إلى أصول الكون.

ويمكن للتلسكوب، الذي بلغت تكلفته 10 مليارات دولار، ووقع إطلاقه في ديسمبر من العام الماضي ويدور الآن حول الشمس على بعد 1.5 مليون كيلومتر من الأرض، أن ينظر إلى المكان الذي لم ينظر إليه أي تلسكوب من قبل بفضل مرآته الأولية الهائلة والأدوات التي تركز على الأشعة تحت الحمراء، ما يسمح لها بالرؤية من خلال الغبار والغاز.

We’re less than a week away from @NASAWebb's first full-color images!



Webb's Fine Guidance Sensor, built by @CSA_ASC to help it lock onto targets, recently captured this stunning test image — an unexpected peek into how Webb will #UnfoldTheUniverse: https://t.co/cYrVVxA8slpic.twitter.com/SNe9zvtvfQ — NASA (@NASA) July 6, 2022

ومن المقرر إطلاق أول صور كاملة التكوين في 12 يوليو الجاري، لكن ناسا قدمت صورة اختبار هندسي يوم الأربعاء 6 يوليو، نتيجة 72 تعريضا على مدار 32 ساعة تظهر مجموعة من النجوم والمجرات البعيدة.

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وقالت وكالة ناسا في بيان إن الصورة بها بعض خصائص "التقريب"، لكنها ما تزال "من بين أعمق صور الكون التي تم التقاطها على الإطلاق" وتقدم "لمحة محيرة" عما سيتم الكشف عنه في المستقبل، أسابيع وشهور وسنوات.

وقال نيل رولاندز، عالم البرامج في مستشعر التوجيه الدقيق لتلسكوب جيمس ويب في شركة Honeywell Aerospace: "عندما التقطت هذه الصورة، شعرت بسعادة غامرة لرؤية كل الهياكل التفصيلية في هذه المجرات الباهتة بوضوح".

وصرحت جين ريغبي، عالمة عمليات ويب في مركز غودارد لرحلات الفضاء التابع لناسا، إن "أضعف النقاط في هذه الصورة هي بالضبط أنواع المجرات الخافتة التي سيدرسها ويب في عامه الأول من العمليات العلمية".

وأوضح مدير ناسا بيل نيلسون الأسبوع الماضي بأن ويب قادر على التحديق في الكون أكثر من أي تلسكوب قبله.

وقال: "سوف يستكشف الأجسام في النظام الشمسي والأغلفة الجوية للكواكب الخارجية التي تدور حول نجوم أخرى، ما يعطينا أدلة على ما إذا كان الغلاف الجوي مشابها لغلافنا الجوي".

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وتسمح قدرات الأشعة تحت الحمراء لجيمس ويب برؤية الانفجار العظيم في الزمن الماضي، والذي حدث قبل 13.8 مليار سنة.

ونظرا لأن الكون يتمدد، ينتقل الضوء القادم من أقدم النجوم من الأشعة فوق البنفسجية والأطوال الموجية المرئية التي انبعثت فيها، إلى أطوال موجات الأشعة تحت الحمراء الأطول - والتي تم تجهيز جيمس ويب باكتشافها بدقة غير مسبوقة.

وفي الوقت الحاضر، تعود أقدم الأرصاد الكونية إلى 330 مليون سنة من الانفجار العظيم، ولكن مع قدرات ويب، يعتقد علماء الفلك أنهم سوف يتجاوزون الرقم القياسي بسهولة.

المصدر: phys.org