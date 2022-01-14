في خطوة جديدة لتطوير قدراتها الفضائية.. الإمارات ترسل قمرا جديدا لمدارات الأرض

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نجاح إطلاق قمر صناعي نانوي تابع لها، ستستخدمه في عمليات صيانة وتخطيط شبكات المياه والكهرباء.

وتبعا لوسائل إعلام إماراتية فإن عملية إطلاق القمر نفذتها الهيئة بالتعاون مع شركة NanoAvionics، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تعتمد الأقمار النانوية لعمليات التخطيط وصيانة شبكات المياه والكهرباء.

وأرسل قمر "ديوا-سات 1" الإماراتي الجديد إلى مدارات الأرض أمس الخميس، بواسطة صاروخ أمريكي الصنع من نوع "فالكون-9" أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وبحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلين عن شركة NanoAvionics.

ومن جانبه أكد سعيد محمد الطاير أن القمر الصناعي النانوي تم تصميمه وتطويره في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منوهاً إلى أن الهيئة ستطلق قمراً نانوياً آخر من طراز (6U) خلال العام الجاري بهدف تعزيز مرونتها وقدرتها في مراقبة وإدارة وصيانة شبكات الكهرباء والمياه لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة وخفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة إضافة إلى نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة.

المصدر: وكالات عربية