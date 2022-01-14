في خطوة جديدة لتطوير قدراتها الفضائية.. الإمارات ترسل قمرا جديدا لمدارات الأرض
أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن نجاح إطلاق قمر صناعي نانوي تابع لها، ستستخدمه في عمليات صيانة وتخطيط شبكات المياه والكهرباء.
وتبعا لوسائل إعلام إماراتية فإن عملية إطلاق القمر نفذتها الهيئة بالتعاون مع شركة NanoAvionics، لتصبح بذلك أول مؤسسة خدماتية على مستوى العالم تعتمد الأقمار النانوية لعمليات التخطيط وصيانة شبكات المياه والكهرباء.
وأرسل قمر "ديوا-سات 1" الإماراتي الجديد إلى مدارات الأرض أمس الخميس، بواسطة صاروخ أمريكي الصنع من نوع "فالكون-9" أطلق من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، وبحضور سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي وعدد من مسؤولي الهيئة وممثلين عن شركة NanoAvionics.
#هيئة_كهرباء_ومياه_دبي تطلق القمر الاصطناعي النانوي #ديوا_سات_1https://t.co/uh3R9xFbjd#البيان_القارئ_دائماpic.twitter.com/QgK2Dlkzni— صحيفة البيان (@AlBayanNews) January 13, 2022
ومن جانبه أكد سعيد محمد الطاير أن القمر الصناعي النانوي تم تصميمه وتطويره في مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، منوهاً إلى أن الهيئة ستطلق قمراً نانوياً آخر من طراز (6U) خلال العام الجاري بهدف تعزيز مرونتها وقدرتها في مراقبة وإدارة وصيانة شبكات الكهرباء والمياه لضمان توفير خدمات الكهرباء والمياه وفق أعلى معايير التوافرية والاعتمادية والكفاءة وخفض التكاليف وتحسين استثمار أصول الهيئة إضافة إلى نقل المعارف والخبرات وتدريب الكوادر المواطنة في الهيئة.
المصدر: وكالات عربية
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