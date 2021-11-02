ناسا تنجح في زراعة وحصاد الفلفل الحار في مدار الأرض

أعلنت ناسا عن نجاحها في زراعة أول فلفل حار في الفضاء، حيث قام الرواد في محطة الفضاء الدولية بتحويل الخضار إلى سندويشات التاكو المكسيكية الشهيرة.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية إنه جرى زراعة الفلفل الحار من أجل دراسة Plant Habitat-04.

ووفقا للباحثين، كانت هذه واحدة من أكثر التجارب تحديا التي أكملها برنامج الفضاء على الإطلاق.

Friday Feasting! After the harvest, we got to taste red and green chile. Then we filled out surveys (got to have the data! 😁). Finally, I made my best space tacos yet: fajita beef, rehydrated tomatoes & artichokes, and HATCH CHILE! https://t.co/pzvS5A6z5upic.twitter.com/fJ8yLZuhZS — Megan McArthur (@Astro_Megan) October 29, 2021

وأوضحت ناسا في بيانها الصادر يوم الجمعة الماضي: "تضمن التحقيق تحليلا ميكروبيا لتحسين فهم تفاعلات الميكروبات النباتية في الفضاء وتقييم الطاقم لنكهة وملمس وتغذية أول فلفل ينمو في الفضاء".

وكان الفلفل، الذي ينمو في محطة الفضاء الدولية منذ يوليو، من نوع "إسبانيولا" محسن، ينمو في وادي هاتش الشهير في نيو مكسيكو.

Thomas Pesquet, Mark Vande Hei, Shane Kimbrough, Akihiko Hoshide and Megan McArthur, pose with chile peppers grown in space for the first time aboard the ISS for the Plant Habitat-04 investigation. pic.twitter.com/uFfMHl23JE — Dahlia (@Space_Dahlia) November 2, 2021

وقالت ناسا سابقا إن معظم فلفل هاتش يؤكل عندما يكون لونه أخضر، لكن "إسبانيولا المحسن" هو أحد الأنواع القليلة التي "يتم استهلاكها بانتظام في كل من المراحل الخضراء والحمراء من تطور الفلفل".

ووصف حساب أبحاث محطة الفضاء الدولية (ISS Research) على "تويتر" بأنها "واحدة من أكثر التجارب النباتية تحديا حتى الآن".

What better way to spend a Friday than a good ol' fashioned space chile party with your crew?



This round of taste tests from the Plant Habitat-04 study are complete! But the experiment isn't over yet. Crew-3 will perform the second harvest next month. https://t.co/f1LHkidhFnpic.twitter.com/QLc9sCHykU — ISS Research (@ISS_Research) October 29, 2021

وصرحت وكالة ناسا سابقا إن زراعة الفلفل "أكثر صعوبة من زراعة العديد من المحاصيل الفضائية المحتملة لأنها تستغرق وقتا أطول لتنبت وتنمو وتطور الخضار''.

وغردت رائدة فضاء ناسا ميغان ماك آرثر، التي تعمل في محطة الفضاء الدولية منذ أبريل، على "تويتر" أنه بعد قطف الفلفل الحار، تم تقديم كل من البيانات والعشاء.

That's one good looking chile pepper you've got there @Astro_Sabot! We'd be taking photos too. pic.twitter.com/ZAZmYEbAWm — ISS Research (@ISS_Research) October 29, 2021

وكتبت ماك آرثر في تغريدتها: "بعد الحصاد تذوقنا الفلفل الأحمر والأخضر الحار. ثم قمنا بملء الاستطلاعات - يجب أن نحصل على البيانات!".

ويشار إلى أن الفلفل الحار هو الأحدث في سلسلة طويلة من الفاكهة والخضار التي تمكنت ناسا من إنتاجها في الفضاء، بينها زراعة الملفوف الصيني وثلاثة أنواع من الخس واللفت الأحمر الروسي.

Our Chile Pepper 🌶 plants are still growing and now they’re huge, harvesting is tonight and the whole crew cannot wait for some fresh food! We hope there is enough for everybody. 😋 #MissionAlphahttps://t.co/Mld9UoVBlfpic.twitter.com/HMBuUSyt4C — Thomas Pesquet (@Thom_astro) October 29, 2021

Happy pepper picking day aboard the @Space_Station!🌶️Today @Astro_Sabot gets the honor of harvesting the station’s first crop of chile peppers as a part of the Plant Habitat-04 study, one of the most challenging station plant experiments to date. https://t.co/f1LHkidhFnpic.twitter.com/dim8uHNZbs — ISS Research (@ISS_Research) October 29, 2021

وتتمتع بعض أنواع الفلفل الحار بمزايا عندما يتعلق الأمر بالبحث عن نباتات يمكن زراعتها بسهولة في الفضاء، حيث يمكن تلقيحها بسهولة ويمكنها البقاء على قيد الحياة في بيئة غنية بثاني أكسيد الكربون.

ويأتي هذا الاختراق العلمي الأخير بعد عامين من إعلان وكالة ناسا لأول مرة عن نيتها زراعة فلفل إسبانيولا تشيلي أثناء بحثها عن المحاصيل التي يمكن أن يأخذها رواد الفضاء إلى المريخ.

المصدر: ديلي ميل