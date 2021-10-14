في أطول مهمة فضائية صينية حتى الآن.. بكين تستعد لإرسال 3 رواد فضاء للعيش بمحطتها الفضائية 6 أشهر

تستعد الصين لإرسال ثلاثة رواد فضاء للعيش في محطتها الفضائية لمدة ستة أشهر، وهو حدث هام جديد لبرنامج الفضاء الصيني الذي يتقدم بسرعة في السنوات الأخيرة.

إقرأ المزيد

وستكون هذه أطول مهمة فضائية صينية مأهولة على الإطلاق، وستحقق رقما قياسيا لأكبر وقت يقضيه رواد الفضاء الصينيون في مركبة تدور في الفضاء الكوني.

ومن المتوقع إطلاق سفينة الفضاء "شنتشو-13" إلى الفضاء على متن صاروخ "لونغ مارش -2 اف" في وقت مبكر من صباح يوم السبت القادم من مركز "جيوتشيوان" لإطلاق الأقمار الصناعية، على أطراف صحراء غوبي في شمال غرب الصين.

والطاقم الجديد يضم اثنين من المخضرمين في السفر إلى الفضاء، وقام الطيار تشاي تشيغانغ، 55 عاما، بأول عملية سير في الفضاء للصين، وأجرت وانغ يابينغ، البالغة من العمر 41 عاما، والمرأة الوحيدة في المهمة، تجارب، وقادت فصلا علميا في الوقت الفعلي أثناء السفر على متن إحدى محطات الفضاء التجريبية السابقة للصين، وسيسافر يي غوانغفو(41 عاما) إلى الفضاء لأول مرة.

ومن المتوقع أن تواصل المهمة عمل الطاقم الأولي، الذي أجرى عمليتي سير في الفضاء الكوني، وثبت ذراعا ميكانيكية بطول 10 أمتار (33 قدما)، وأجرى مكالمة بالفيديو مع الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وقال نائب مدير وكالة الفضاء المأهول الصينية، لين شيتشيانغ، إنه تم تزويد الصاروخ الحامل للمركبة بالوقود وهو جاهز للطيران، وتابع في مؤتمر صحفي يوم الخميس: "لقد خضعت جميع الأنظمة التي تقوم بمهمة "شنتشو-13" إلى بروفة شاملة، طاقم المهمة فى حالة جيدة واستعداداتنا قبل الإنطلاق في محلها".

المصدر: "أسوشيتد برس"