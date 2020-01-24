دليل على قمر زحل يشير إلى قابلية دعمه للحياة

كشف العلماء أن وجود ثاني أكسيد الكربون تحت السطح المتجمد لأحد أقمار زحل ، يوحي بتفاعلات كيميائية في القاع، يمكن أن تدعم وجود حياة غريبة.

وتظهر بيانات مركبة كاسيني التابعة لوكالة ناسا، وفرة في ثاني أكسيد الكربون (CO2) على القمر إنسيلادوس، سادس أكبر قمر من أقمار زحل.

NASA/JPL-Caltech

ويقول فريق بحث أمريكي إن الأعمدة الغنية بثاني أكسيد الكربون تشير إلى ردود فعل بين الماء السائل تحت سطح القمر وجوهره الصخري المعقد.

وطور العلماء نموذجا جيوكيميائيا جديدا لدراسة البيانات المأخوذة من مسبار كاسيني الفضائي، الذي ما يزال يحمل العديد من الاكتشافات، بعد انتحاره منذ نحو 3 سنوات.

ويشير وجود ثاني أكسيد الكربون إلى جانب الاكتشافات السابقة للسيليكا والهيدروجين الجزيئي، إلى نواة متنوعة للقمر، يمكن أن تدعم الحياة خارج الأرض.

NASA/JPL-Caltech

NASA/JPL-Caltech

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وقال الدكتور هانتر ويت، الباحث الرئيسي في برنامج مطياف الكتلة الأيونية والمحايدة (INMS) المثبت على متن مركبة كاسيني: "يمكن أن تؤدي الواجهة الديناميكية للنواة المعقدة ومياه البحر، إلى توليد مصادر طاقة قد تدعم الحياة".

وأضاف: "بينما لم نعثر على دليل لوجود حياة بكتيرية في محيط إنسيلادوس، فإن الدليل المتزايد على الاختلال الكيميائي يقدم تلميحا مغريا بأن الظروف الصالحة للعيش يمكن أن توجد تحت قشرة القمر الجليدية".

وقال الدكتور كريستوفر جلين، المؤلف الرئيسي للدراسة المنشورة في مجلة Geophysical Research Letters: "من خلال فهم تركيبة الأعمدة، يمكننا أن نتعرف على شكل المحيط، وكيف يمكن أن يكون بهذه الطريقة وما إذا كان يوفر بيئات تدعم الحياة".

المصدر: ديلي ميل