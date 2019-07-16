تفسير لغز مستعص من الفضاء

أعلن فريق دولي لعلماء الفلك عن نظرية اكتشاف لغز افتقار الكواكب الخارجية الكبيرة التي يطلق عليها "كواكب المشتري الساخن" إلى أقمار تابعة لها.

جاء ذلك في مقال نشرته المجلة الشهرية للجمعية الملكية الفلكية، نقلا عن باحثي جامعة "أنتيوكيا" Antioquia الكولومبية، الذين كشفوا عن اسم جذاب لنوع جديد من الأجسام الفضائية هو "البلونيتس" Ploonets.

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ووفقا لتلك النظرية فإن هذه الأجسام "الافتراضية" توجد في شكل كوكب خارج النظام الشمسي، وهو "المشتري الحار" وهو عملاق غازي ضخم يدور بالقرب من نجمه. ويفترض علماء الفلك أن أجسام "المشترى الحار" لم تولد بالقرب من نجمها، وإنما يحتمل أن تكون هاجرت إلى الداخل من مدار بعيد جدا، وفي حال ما كانت لديها أقمار، فستكون عرضة لقوى الجاذبية الضخمة من الكوكب والنجم.

ومع تحرك "المشترى الحار" نحو النجم، يكتسب مدار القمر طاقة إضافية، ما من شأنه أن يدفع القمر بعيدا عن الكوكب، ويؤدي في النهاية إلى الهروب من مداره تماما. وعندئذ تبدأ هذه الأقمار، المحررة حديثا، في الدوران حول النجم المضيف، وتصبح غير قابلة للتمييز فعليا عن كوكب نموذجي.

لهذا أطلق العلماء على هذه الأجسام اسم "بلونيتس" Ploonets، ويشكون في وجودها بكثرة.

وحتى الآن لا يوجد دليل على وجود الـ "بلونيتس" فعليا في الكون، ولكن المحاكاة الحاسوبية هي ما تشير إلى أن وجودها أمر وارد.

المصدر: لينتا. رو