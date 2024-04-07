مصر.. سيدة مسيحية تكتشف بالصدفة زواج شريك حياتها من 3 نساء غيرها

تقدمت سيدة في محافظة قنا المصرية ببلاغ تتهم فيها شريك حياتها بالزواج عليها من 3 أخريات وإنجابه منهن دون علمها.

وذكرت السيدة في بلاغها أن زوجها خالف تعاليم ديانتهما المسيحية التي تُحرم الزواج بأخرى في ظل وجود زوجته الأولى على قيد الحياة، مضيفة أنها تزوجته في عام 1994 وأنجبت منه 3 أبناء.

وقال أشرف كمال محامي السيدة المتقدمة بالشكوى، إن موكلته اكتشفت عن طريق الصدفة أن زوجها متزوج عليها 3 أخريات من محافظات مختلفة وأنجب منهن.

وأضاف المحامي أنه عندما ذهبت لاستخراج مستندات لابنها في السجل المدني تفاجأت أن لدى زوجها أبناء آخرين خلاف أولادها فطلبت وثائق الزواج وتأكدت بالفعل أنه متزوج عليها من 3 نساء غيرها.

وصرح بأنه بناء على طلب السيدة تقدم بشكوى رسمية إلى النائب يتهم فيها الزوج بـ"تعدد الزوجات والإنجاب منهن مخالفا للتعاليم المسيحية".

وأشار إلى أن موكلته قضت عمرها تنفق على أبنائها بعد تخلى زوجها عن تحمل المسؤولية وأعباء الأسرة المالية.

وأوضح المحامي أنه في انتظار فتح التحقيق في الشكوى المقدمة لاسترجاع حقوق الشاكية وأبنائها.

المصدر: "مصراوي"