سابقة في بريطانيا.. السجن لشخص أرسل صورة خادشة للحياء عبر واتساب (صورة)

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل يبلغ من العمر 39 عاما بتهمة ارتكاب جرائم جنسية إلكترونية بعد أن أرسل صورا فاضحة لعضوه الذكري إلى فتاة بعمر 15 عاما وامرأة في الستينات من عمرها.

ونقلت شرطة مقاطعة إسيكس بلاغا يفيد بأن فتاة تبلغ من العمر 15 عاما وامرأة قد وصلتهما صور فاضحة من نيكولاس هوكس (39 عاما) لعضوه الذكري عبر الرسائل المصورة وتطبيق واتساب.

وأشارت الشرطة إلى أنه بعد التحقيقات تم توجيه التهم إليه ثم أقر بأنه مذنب في تهمتين تتمثلان في "إرسال صورة للأعضاء التناسلية لإثارة الذعر أو الضيق أو الإهانة"، وتم سجنه لمدة 15 شهرا.

وبحسب محكمة "ساوثيند كراون" فإن هوكس أرسل الصور من هاتف والده بعد أن طلب استخدامه لإجراء مكالمة هاتفية. وبعد أخذ الهاتف إلى منطقة خاصة أرسل رسالة مصورة إلى المراهقة وصورة عبر واتساب إلى المرأة.

وأشارت المحكمة إلى أن ما فعله نيكولاس هوكس، جعل الفتاة المراهقة في حالة صدمة و"غارقة في البكاء"، واعترف هوكس بفعلته أمام ضباط الشرطة عند اعتقاله.

وأوضحت محكمة "ساوثيند كراون" أن هذه الجرائم تشكل "جزءا من نمط سلوك ثابت" نظرا لأن الجاني كان مسجلا من ذي قبل لارتكابه جرائم جنسية، بعد إدانته وإصدار أمر مجتمعي بحقه "بممارسة نشاط جنسي مع طفل والتعرض له" في العام الماضي.

وفي دفاعه، أصر المحامي باري غيلبرت على أن هوكس "ليس منحرفا" وكان رجلا يتمتع بشخصية جيدة حتى عام 2020، عندما بدأت أول جريمة له. وجاء ذلك نتيجة استمرار اضطراب ما بعد الصدمة وتعاطي الكوكايين بكثرة، والذي بدأ بعد اختطافه وتعذيبه في عام 2016.

ففي عملية سطو فاشلة، تم احتجازه كرهينة من قبل رجلين لمدة 18 ساعة، وطعنه واحتجازه للحصول على فدية. وحكم على مهاجمَيه بالسجن لمدة 10 و8 سنوات على التوالي.

المصدر: RT