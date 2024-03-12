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كم عمره؟.. صفحات الأردنيين تعج بصور هلال رمضان

مجتمع

كم عمره؟.. صفحات الأردنيين تعج بصور هلال رمضان
Globallookpress
نماذج كبيرة الحجم لفانوس شهر رمضان
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ضجت صفحات وحسابات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور هلال شهر رمضان الذي اعتبر الجميع أنه هلال عمره يومان أي أن الصيام في البلاد كان يجب أن يبدأ يوم أمس الاثنين.

وظهر حجم هلال رمضان ممتلئا بشكل ينبئ أن عمره أكبر من يوم واحد، ما يعني أن أمس الاثنين كان متمما لشعبان واليوم الثلاثاء أول أيام رمضان.

كم عمره؟.. صفحات الأردنيين تعج بصور هلال رمضان
فيسبوك
جدل حول عمر هلال شهر رمضان في سماء الأردن

وأمس الاثنين أعلنت جميع الدول المحيطة بالأردن ثبوت رؤية الهلال، بخلاف المملكة التي حددت اليوم الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل، ما أثار موجة من الجدل في الأوساط المحلية والعربية.

كم عمره؟.. صفحات الأردنيين تعج بصور هلال رمضان
فيسبوك

بينما يؤكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن القمر الذي ظهر بالأردن اليوم "ابن يومين" وليس "ابن يوم واحد"، ويؤكد فقهاء أن رأي مجلس الإفتاء بالإفطار يوم الاثنين استند إلى الرؤيا والتي لم تتحقق أمس، وليس تولد الهلال.

بدوره أعلن مفتي المملكة أحمد الحسنات مساء أمس الاثنين، أن إثبات شهر رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية، وأن علماء الفلك أهل اختصاص عندما يؤكدون صحة الرؤيا من عدمها.

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وقال لبرنامج "صوت المملكة"، إن جميع الحسابات والقدرات لم تستطع الأحد (ليلة الاثنين) من رصد الهلال أو تصويره.

وأشار إلى أن "الهلال تولد بالأمس الساعة 12 ظهرا، وكان عمره بعد الغروب قرابة 6 ساعات ونصف وبعد المغرب كان موجودا لمدة 13 دقيقة في سماء المملكة، لكن لم ير ولا يستطيع أحد أن يرصده ولا بأي نوع من أنواع الأجهزة".

وتابع أن عمر الهلال اليوم 30 ساعة ونصف، حيث كانت مدة مكوثه في سماء المملكة 50 دقيقة.

وأكد الحسنات، أن "اجتهادنا متوافق مع النصوص الشرعية، والمعطيات العلمية، حيث إن الأردن اعتمد منهجا علميا لا يعترض عليه فقيه مسلم وعالم فلكي مطلقا".

المصدر: RT + مواقع إعلامية أردنية

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