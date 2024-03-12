كم عمره؟.. صفحات الأردنيين تعج بصور هلال رمضان

ضجت صفحات وحسابات الأردنيين على مواقع التواصل الاجتماعي بصور هلال شهر رمضان الذي اعتبر الجميع أنه هلال عمره يومان أي أن الصيام في البلاد كان يجب أن يبدأ يوم أمس الاثنين.

وظهر حجم هلال رمضان ممتلئا بشكل ينبئ أن عمره أكبر من يوم واحد، ما يعني أن أمس الاثنين كان متمما لشعبان واليوم الثلاثاء أول أيام رمضان.

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وأمس الاثنين أعلنت جميع الدول المحيطة بالأردن ثبوت رؤية الهلال، بخلاف المملكة التي حددت اليوم الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل، ما أثار موجة من الجدل في الأوساط المحلية والعربية.

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بينما يؤكد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي أن القمر الذي ظهر بالأردن اليوم "ابن يومين" وليس "ابن يوم واحد"، ويؤكد فقهاء أن رأي مجلس الإفتاء بالإفطار يوم الاثنين استند إلى الرؤيا والتي لم تتحقق أمس، وليس تولد الهلال.

صيامنا خطأ ، هذا هلال شهر رمضان وهو ابن يومين ، والله اعلم علينا قضاء يوم . pic.twitter.com/mLzs01l6NF — Moaawia Almatari (@AlmatariMo60312) March 11, 2024

من أمام منزلي هلال شهر رمضان



ابن يومين والله اعلم يعني صيام السعودية صحيح والعلم عند الله #رمضان_مباركpic.twitter.com/vMKNQzqkuR — ثابت. (@Yos_7f_) March 11, 2024

الرد على أصحاب مقولة:

(( الهلال اليوم كبير ،هلال يومين))



"من اقترابِ الساعةِ انتفاخُ الأَهِلَّةِ ، و أن يُرَى الهلالُ لليلةٍ ، فيقال : هو ابنُ ليلتيْنِ"



]أورده الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة | الصفحة أو الرقم : 2292] — jota Tarif (@Jota_tarif) March 11, 2024

بدوره أعلن مفتي المملكة أحمد الحسنات مساء أمس الاثنين، أن إثبات شهر رمضان بالنسبة للأردن متوافق مع الأدلة العلمية، وأن علماء الفلك أهل اختصاص عندما يؤكدون صحة الرؤيا من عدمها.

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وقال لبرنامج "صوت المملكة"، إن جميع الحسابات والقدرات لم تستطع الأحد (ليلة الاثنين) من رصد الهلال أو تصويره.

وأشار إلى أن "الهلال تولد بالأمس الساعة 12 ظهرا، وكان عمره بعد الغروب قرابة 6 ساعات ونصف وبعد المغرب كان موجودا لمدة 13 دقيقة في سماء المملكة، لكن لم ير ولا يستطيع أحد أن يرصده ولا بأي نوع من أنواع الأجهزة".

وتابع أن عمر الهلال اليوم 30 ساعة ونصف، حيث كانت مدة مكوثه في سماء المملكة 50 دقيقة.

وأكد الحسنات، أن "اجتهادنا متوافق مع النصوص الشرعية، والمعطيات العلمية، حيث إن الأردن اعتمد منهجا علميا لا يعترض عليه فقيه مسلم وعالم فلكي مطلقا".

المصدر: RT + مواقع إعلامية أردنية