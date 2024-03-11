سعودي يشارك الأردنيين تندرهم على "رمضان الثلاثاء" (فيديو+صور)

تحولت قضية دخول شهر رمضان في الأردن مع يوم غد الثلاثاء، علما أن الدول المحيطة به بدأت الصوم اليوم الاثنين، إلى مادة دسمة لتندر الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخل مفتي عام الأردن أحمد الحسنات، مساء الأحد، عبر قناة المملكة ليوضح المسألة وقال إن رؤية الهلال في سماء المملكة اليوم (الأحد) لن تكون ممكنة، رغم اعتماد الحساب الفلكي في بعض الدول دون التحري.

إذا ثبتت رؤية الهلال في بلد إسلامي فإننا نشترط إمكانية الرؤية الفلكية في ذلك البلد قبل أن نعتمد رؤيته | المفتي العام للمملكة سماحة أحمد الحسنات#شهر_رمضان_المبارك#الأردن#هنا_المملكةpic.twitter.com/nzTnjbjpNA — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) March 10, 2024

وأشار إلى "اعتماد الرؤية عبر الوسائل البصرية أو بالعين المجردة في المملكة، وعدم اللجوء إلى الحساب الفلكي في هذا الأمر، نحن نعتمد الرؤية مع العلم".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مواطن سعودي كان قد وصل للتو من بلاده إلى الأردن (مساء الأحد) أن رمضان سيكون ناقصا بيوم واحد بالنسبة له.

ورطة مواطن سعودي في زيارة للأردن !! في بلده المملكة العربية السعودية اول ايام رمضان هو الاثنين و في بلد الوصول الأردن حيث يتواجد تم إعلان عدم ثبوت رؤية هلال الشهر الكريم وعليه اول أيام رمضان هو الثلاثاء فكيف سيتصرف ؟؟؟!!!#الأردن#السعودية#رمضانpic.twitter.com/eV5W8hgQAo — Houda (@HoudaTweets) March 11, 2024

وكتب أردنية على حسابها في منصة "إكس" ممازحة: "والله كبرت يا الأردن وصرت تصوم لحالك .. بكرة بنحضر مسلسلات رمضان واحنا نتناول وجبة الغدا".

و الله كبرت يا الأردن و صرت تصوم لحالك

بكرة بنحضر مسلسلات #رمضان واحنا نتناول وجبة الغدا 🥱 pic.twitter.com/WUDwQPBU5a — Dana ✷🇯🇴 25/5 (@Dana_Jo26) March 10, 2024

كل عام و انتم بخير جمعيا و رمضان مبارك (:



يب بكرا مو رمضان في الأردن pic.twitter.com/oylo71faOX — Sparda-سباردا #Free_palestine 🇵🇸 (@strength_legend) March 10, 2024

وأرفق حساب آخر فيديو ساخرا "للشيطان وهو يفر من دول الخليج إلى الأردن" بعد بدء رمضان في تلك البلدان دونا عن الأردن الذي يبدأ فيه الصوم يوم غد الثلاثاء.

الشيطان وهو رايح الاردن لان رمضان دخل الخليج : pic.twitter.com/l51QlF2meF — الـرايـقه🤍. (@qm18206) March 10, 2024

وأعلنت دول عربية وإسلامية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، لعام 1445 هجري، فيما لم تثبت رؤية الهلال في دول أخرى.

وسيكون الاثنين أول أيام رمضان في السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان وفلسطين والوقف السني في العراق.

في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أن الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء، بسبب تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

المصدر: RT