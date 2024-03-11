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سعودي يشارك الأردنيين تندرهم على "رمضان الثلاثاء" (فيديو+صور)

مجتمع

سعودي يشارك الأردنيين تندرهم على
Globallookpress
محاولة التماس هلال رمضان في الأردن - صورة أرشيفية
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تحولت قضية دخول شهر رمضان في الأردن مع يوم غد الثلاثاء، علما أن الدول المحيطة به بدأت الصوم اليوم الاثنين، إلى مادة دسمة لتندر الأردنيين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدخل مفتي عام الأردن أحمد الحسنات، مساء الأحد، عبر قناة المملكة ليوضح المسألة وقال إن رؤية الهلال في سماء المملكة اليوم (الأحد) لن تكون ممكنة، رغم اعتماد الحساب الفلكي في بعض الدول دون التحري.

وأشار إلى "اعتماد الرؤية عبر الوسائل البصرية أو بالعين المجردة في المملكة، وعدم اللجوء إلى الحساب الفلكي في هذا الأمر، نحن نعتمد الرؤية مع العلم".

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، أعلن مواطن سعودي كان قد وصل للتو من بلاده إلى الأردن (مساء الأحد) أن رمضان سيكون ناقصا بيوم واحد بالنسبة له.

وكتب أردنية على حسابها في منصة "إكس" ممازحة: "والله كبرت يا الأردن وصرت تصوم لحالك .. بكرة بنحضر مسلسلات رمضان واحنا نتناول وجبة الغدا".

وأرفق حساب آخر فيديو ساخرا "للشيطان وهو يفر من دول الخليج إلى الأردن" بعد بدء رمضان في تلك البلدان دونا عن الأردن الذي يبدأ فيه الصوم يوم غد الثلاثاء.

وأعلنت دول عربية وإسلامية أن اليوم الاثنين هو غرة شهر رمضان، لعام 1445 هجري، فيما لم تثبت رؤية الهلال في دول أخرى.

وسيكون الاثنين أول أيام رمضان في السعودية والإمارات وقطر والكويت ومصر وسوريا والجزائر ولبنان واليمن وتونس والسودان وفلسطين والوقف السني في العراق.

في حين أعلنت سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا وإيران وبروناي وإندونيسيا وماليزيا وسنغافورة أن الاثنين هو المكمل لشهر شعبان، ليكون أول أيام الصوم الثلاثاء، بسبب تعذر رؤية الهلال مساء الأحد.

المصدر: RT

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