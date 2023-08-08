مصر.. مصرع شخص بطريقة مروعة داخل مصعد بعد انقطاع الكهرباء

لقي أحد أفراد الأمن المصري مصرعه بطريقة مروعة في مصعد بعد انقطاع الكهرباء خلال محاولته إنقاذ طفل من حريق نشب بأحد أبراج سما في المعادي.

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واستقل الشاب مصعد البرج لكنه احتجز بداخله لمدة 6 ساعات بعد أن قطعوا التيار الكهربائي عنه، حيث ظل يصارع الموت حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

ووفقا لشقيق الضحية استغاث أحد الأطفال بشقيقه عندما نشب حريق بالبرج، ليهرع المجني عليه للمصعد لمحاولة إنقاذ أحد الأطفال.

وأكمل شقيق المجني عليه أنه عند وقوع الحادث قطع أحد الأشخاص التيار الكهربائي ليُحتجز شقيقه في المصعد لمدة 6 ساعات، ظل خلالها يصارع الموت إلى أن تُوفّي.

وأشار شقيق ضحية الأسانسير، إلى أن شقيقه ظل لمدة 6 ساعات داخل الأسانسير، ولم يسأل عليه أحد من زملائه الموجودين.

وأضاف أن شقيقه حاول النجاة بنفسه بعدما علق بداخل المصعد وكسر الباب، لكنه لم يستطع النجاة حيث وجد نفسه عالقا بين الطابقين الثامن والتاسع.

وأشار شقيق المتوفى، إلى أنه لجأ إلى رقع قضية للحصول على حقه من المتسببين في وفاة شقيقه ضحية الأسانسير موضحا: رفعت قضية بطالب فيها بحق أخويا، ومش هتنازل عن حقه، لافتا إلى أن شقيقه شاب متزوج منذ عام واحد فقط.

المصدر: القاهرة 24