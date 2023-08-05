مصر.. إعلامي يكشف قرية لم تقطع عنها الكهرباء منذ 10 أيام

قال الإعلامي أحمد موسى إن الكهرباء في قريته "شطورة" بمحافظة سوهاج لم تنقطع منذ 10 أيام.

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وأوضح أن هذا مسجل أيضا في بعض مناطق القاهرة، مضيفا أن تخفيف الأحمال حاليا مقدر بـ1600 ميغاوات، بعدما كان يتجاوز 3 آلاف ميغاوات مع بداية الأزمة في 17 يوليو الماضي.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، أن "أهالي إسكندرية زعلانين بسبب قطع الكهرباء عليهم"، على عكس المحافظات السياحية المستثناة من قرار تخفيف الأحمال.

وأشار الإعلامي إلى أن قطع الكهرباء في الإسكندرية مختلف عن باقي المحافظات، لأنه يستمر من ساعة إلى ساعة ونصف لمرة واحدة فقط في اليوم.

وأكد الإعلامي إعادة ضخ الغاز إلى مصانع الأسمدة بنفس الكمية المعتادة قبل أزمة تخفيف الأحمال، حيث لم تعد هناك حاجة لهذه الكميات من الغاز، كما لفت إلى أن تقليل وقت تخفيف الأحمال أمر إيجابي، معتبرا أن التحدي الكبير يكمن بدرجات الحرارة، التي يتحدد موعد انتهاء الأزمة بناء عليها، فيما يتوقع زيادتها في الفترة المقبلة، مثلما قال.

المصدر: وسائل إعلام مصرية