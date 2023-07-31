بيان عاجل في مصر عن خطة جديدة لقطع الكهرباء بدءا من يوم الثلاثاء

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الاثنين، عن خطة جديدة لتخفيف أحمال الكهرباء، التي سيتم تنفيذها بداية من الساعة 12 ظهر غد الثلاثاء، في المحافظات المختلفة.

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وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء، إنه سيتم نشر خطة تخفيف الأحمال في كل محافظة تباعا، وفقا لجداول تتضمن المدن والأحياء المختلفة، والتوقيتات الزمنية.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة "استمرار تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بجميع أحياء ومناطق القاهرة والتي يجري تنفيذها منذ عدة أشهر حفاظا على الطاقة تنفيذا لتوجيهات د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وفقا لخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء تحقيقاً للمصلحة العامة".

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المصدر: اليوم السابع