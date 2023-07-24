مصر.. صورة لموظف يفصل التيار الكهربائي تثير الجدل والإعلام يكشف الحقيقة

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر على نطاق واسع خلال الساعات الماضية، صورة لموظف اعتقد البعض أنه فني كهرباء يمارس عمله بقطع التيار عن المنازل.

وأثارت الصورة جدلا كبيرا عند المواطنين المصريين، حيث ظهر الرجل بابتسامة خفيفة على وجهه، ما جعل تعليقات السخرية والغضب تنهال عليه ظنا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنه سعيد بفصل الكهرباء.

وبالنظر إلى الحقيقة، نجد أن الصورة تعود لأحد المسؤولين بشركة المياه والصرف الصحي بمحافظة أسوان، حيث تم التقاطها خلال إجراء جولة تفقدية في شهر يوليو الجاري، وذلك بهدف متابعة مشروعات الصرف الصحي بأسوان ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

المصدر: القاهرة 24