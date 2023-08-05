مصر.. شقيقة الفنان حسن يوسف تكشف تطورات حالته الصحية بعد وفاة نجله غرقا

طمأنت شقيقة الفنان حسن يوسف، الجمهور على حالة شقيقها وزوجته الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، بعد أيام من وفاة نجلهما غرقا في الساحل الشمالي.

وأوضحت شقيقة حسن يوسف، في تصريحات لموقع "القاهرة 24"، أن حالة الفنان جيدة، حيث يحاول تقبل وفاته، لكنه يرفض الحديث خلال هذه الفترة عن تفاصيل الوفاة.

وبخصوص حالة شمس البارودي، علقت يوسف قائلة: "شمس بصحة جيدة، والأنباء عن تعرضها لأزمة صحية غير صحيحة".

وقبل أيام، فوجئ الجمهور بوفاة عبد الله، نجل حسن يوسف، غرقا في إحدى القرى بالساحل الشمالي أثناء قضائه عطلة صيفية، بعدما تعرض لإسفكسيا الغرق (اختناق وتوقف التنفس)، حيث تم العثور على جثته أمام الشاطئ ونقل إلى أحد المستشفيات لمحاولة إنعاشه، لكنه توفي.

المصدر: "القاهرة 24"