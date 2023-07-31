شقيقة وجدي العربي تتبرأ منه بعد شماتته في وفاة نجل الفنان حسن يوسف (فيديو)

تبرأت ألفت العربي ابنة الفنان المصري الراحل عبد البديع العربي، من شقيقها وجدي العربي بعدما شمت في وفاة عبد الله ابن الفنان حسن يوسف.

وقالت ألفت العربي في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "كلمة أخي كبيرة وهو لا يستحقها، وأنا أحيي العالم الأزهري الشيخ إبراهيم رضا على ما قاله في هذا الصدد".

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وأضافت: "أتقدم بخالص العزاء لشقيقي الكبير والفنان القدير حسن يوسف وزوجته الفاضلة الحاجة شمس البارودي، ولدت ووجدت حسن يقول لأبي يا أبي، كنا عائلة واحدة ونعيش في منطقة السيدة زينب".

وتابعت قائلة: "عندما انتقلت أسرة حسن يوسف إلى منطقة مصر الجديدة بعدما أصبح نجما مشهورا بكت أمي ووالدته وكانتا تسمعنا أغنية خسارة خسارة فراقك يا جارة، وبعدها تم تنكيس البيت وخرجنا من السيدة زينب".

وأكدت أن شقيقها وجدي العربي عاش هذه العلاقة، وكان لحسن يوسف إخوة أصغر منه وكان يقول له يا أبيه حسن، لذلك كتب منشورا يشمت فيه بعد وفاته ويقول له أبيه حسن".

وقالت وسائل إعلام مصرية إن نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي، عبد الله 35 عاما، توفي غرقا في الساحل الشمالي.

المصدر: موقع "مصر تايمز"