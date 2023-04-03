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نجل أسامة بن لادن يتحدث عن مزحة "خطيرة" ينفذها عمه سالم خلال قيادته الطائرة (فيديو)

مجتمع

نجل أسامة بن لادن يتحدث عن مزحة
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تحدث عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، عن مزحة "خطيرة" كان يقوم بها عمه سالم خلال قيادته الطائرة.


و خلال ظهوره في برنامج "الصندوق الأسود"، أوضح عمر أسامة بن لادن: "عمي سالم كان يأخذ أفراد العائلة في الطائرة، ويسافرون إلى أوروبا، وكان صاحب جو مرح واجتماعي".

وأضاف: "عندما تكون الطائرة في السماء، يقوم بإطفاء محركاتها حتى تقترب من السقوط، ثم يعيد تشغيلها من جديد، كان يمازحهم ويسوي فيهم مقلب شرس".

المصدر: RT

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