نجل أسامة بن لادن يتحدث عن مزحة "خطيرة" ينفذها عمه سالم خلال قيادته الطائرة (فيديو)

تحدث عمر بن لادن، نجل زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، عن مزحة "خطيرة" كان يقوم بها عمه سالم خلال قيادته الطائرة.



و خلال ظهوره في برنامج "الصندوق الأسود"، أوضح عمر أسامة بن لادن: "عمي سالم كان يأخذ أفراد العائلة في الطائرة، ويسافرون إلى أوروبا، وكان صاحب جو مرح واجتماعي".

وأضاف: "عندما تكون الطائرة في السماء، يقوم بإطفاء محركاتها حتى تقترب من السقوط، ثم يعيد تشغيلها من جديد، كان يمازحهم ويسوي فيهم مقلب شرس".

الشيخ سالم بن لادن كان "يمزح" و يطفي الطيارة في الجو ويشغلها .. عمر أسامة بن لادن يروي القصه .



- برنامج الصندوق الأسود مع عمار تقي pic.twitter.com/dKwrXhgIy4 — خـالـدٌ (@KhalidAA09) March 25, 2023

المصدر: RT