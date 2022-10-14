باحث اقتصادي لبناني: اتفاق ترسيم الحدود البحرية هو "اتفاق الحاجة"

سلّط برنامج ناس أونلاين الضوء على ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل وما الذي سيقدمه من منافع للبنانيين على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي.

وصف الباحث السياسي والاقتصادي الدكتور محمد موسى الاتفاق بأنه "اتفاق الحاجة" لكل الأطراف المعنية به، فلبنان بحاجة إلى انتشال نفسه من أزماته الاقتصادية المتراكمة على مدى سنوات، وحاجة لإسرائيل لاستخراج الغاز الذي وقعت عقوده في القاهرة لتوريده إلى أوروبا.

واعتبر موسى أن بنود الاتفاق بصيغته النهائية التي قدمها الوسيط الأمريكي آموس هوكشتاين تحمل معاني فضافضة في أماكن معينة، ولايزال هناك شكوك في الحفاظ على هذه الصيغة في الأيام القادمة.

أضاف الدكتور محمد موسى أن ملف الترسيم يأتي اليوم كلبنة أساسية في إعادة الثقة والتعامل مع لبنان بالتوازي مع الوضع الاقتصادي السيء وأزمة المصارف إضافة إلى الأزمات السياسية المتمثلة حاليا في انتخاب رئيس للجمهورية، مضيفا أنه لا يمكن إغفال أن مسألة الغاز والنفط تحتاج إلى سنوات قادمة لإثبات القدرة على تلبية الحاجة المحلية أولا ثم التطلع لتغذية الحاجة الخارجية.

المصدر: RT