التونسيون يعانون من فقدان مواد غذائية بالأسواق.. وتحذيرات من استمرار الأزمة

سلط برنامج ناس أونلاين الضوء على مشاهد طوابير الحصول على السكر والمواد الغذائية المفقودة بالأسواق التونسية، وما يواجه البلاد من أزمة اقتصادية.

استهل الصحفي زياد المزغني حديثه بالقول، إن ما تشهده تونس اليوم هو نتيجة لإدارة هذه المرحلة، مضيفا أنها تواجه أزمة حقيقة ومنها فقدان المواد الغذائية وصعوبة الحصول عليها، حيث سجلت تونس في شهر آب/أغسطس 8.3% نسبة التضخم وهي النسبة الأعلى التي سجلتها تونس منذ 30 سنة حسب قوله.

علّق رفيق غانمي، عضو المكتب السياسي لحزب التيار الشعبي، أن ما تواجهه تونس من أزمات اقتصادية تقف وراءها عوامل داخلية وخارجية، معتبرا أن الهروب من المشكلة يضعفها، وعليه يجب أن يكون هناك فهم موضوعي للأزمة، خاصة أن هناك أزمة في صندوق الدعم، وتوجيه الدعم لمستحقيه، لأنه يوجد جزء كبير من أموال صندوق الدعم تذهب لغير مستحقيها، وهو مالم تفعله الحكومات السابقة.

وفي نظرة متفائلة، تابع غانمي بتوقعاته أن تُقبل تونس على إصلاحات حقيقية، والفساد تتقلص مساحته، معتبرا أن الجهود الحكومية المتخذة ستجعل الاقتصاد يتعافى قريبا، والمصانع ستعود إلى دورتها الاقتصادية العادية .

وكانت الأيام الماضية قد شهدت توثيقا بالفيديوهات لمشاهد اصطفاف الناس كطوابير للحصول على مادة السكر والدقيق والزيت النباتي، بالإضافة لفقدان بعض السلع الغذائية من المتاجر.

المصدر: RT