سعودي يكشف عن زواجه بعدد كبير من النساء وضجة كبيرة في مواقع التواصل! (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لرجل سعودي قال إنه تزوج بعشرات النساء، كاشفا عن مدة أطول زواج له، ما أثار ضجة كبيرة.

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وفي مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، قال رجل يدعى أبو عبد الله: اللي يخاف لا يتسمع الكلام، والرجال الشجاع اللي الله معطيه يسمع الكلام".



​​​​​​​وأشار أبو عبد الله إلى أنه "تزوج 53 امرأة"، موضحا أن "أطول فترة زواج له كانت 25 عاما، وأقصر فترة زواج شهرين".

في حين رأى البعض أن ما قاله أبو عبد الله أمر "لا يدعو للفخر"، موجهين له انتقادات.

ما فيها اي فخر ، كل هذا على حساب بنات الناس يتزوج ويطلق



والشرهه على بعض الاباء اللي يبيعون بناتهم ، بنتك صونها وعزها ولا تزوجها واحد يتزوج ويطلق لو يدفع وزنها ذهب https://t.co/GqAmM9zAg6 — احمد م الغامدي (@AhmedMoteeb) September 3, 2022

المشكله ما هو تصرفه بقدر ما هو إعجاب الحضور !! https://t.co/RMc1ZjdKYR — Sultan Alahmed (@Sultan0009) September 2, 2022

مقرف صراحة ولا هو شيء يدعو للافتخار https://t.co/wSnVq75rn7 — Abdullah albaraki | عبدالله البركي (@Abdull_434) September 3, 2022

كفو لا يهمنكم الحريم https://t.co/ow7LrivJoM — RD (@finallyAzaam) September 2, 2022

المصدر: RT