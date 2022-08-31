ضجة كبيرة في السعودية جراء أحداث دار أيتام خميس مشيط والسلطات تعلق (فيديو + صور)
أثار مقطع فيديو من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في منطقة خميس مشيط، ضجة كبيرة في السعودية، فيما أكدت السلطات تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع الأطراف كافة.
وفي التفاصيل، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو وصور للحادثة، حيث يظهر في المقطع الذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.
#أمير_عسير يوجه بالتحقيق في حادثة دار التربية الاجتماعية ب #خميس_مشيط— صحيفة المناطق السعودية (@AlMnatiq) August 31, 2022
التفاصيل:https://t.co/Bp3nY3eG3Hpic.twitter.com/0fvT28K6nJ
وفي هذا الصدد، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضحت فيه قائلة: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".
#بيان || pic.twitter.com/CKvVWFoYWf— إمارة منطقة عسير (@emartasir) August 30, 2022
وجعني قلبي عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فأم اليتيم فلا تقهر— جوري بنت عبدالرحمن (@jorii1995) August 31, 2022
اتمنى يحاسبونهم#ايتام_خميس_مشيط#خميس_مشيطpic.twitter.com/npRpFkkAsA
المصدر: RT