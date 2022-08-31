ضجة كبيرة في السعودية جراء أحداث دار أيتام خميس مشيط والسلطات تعلق (فيديو + صور)

أثار مقطع فيديو من حادثة وقعت داخل دار للأيتام في منطقة خميس مشيط، ضجة كبيرة في السعودية، فيما أكدت السلطات تشكيل لجنة للوقوف على الحادثة والتحقيق مع الأطراف كافة.

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وفي التفاصيل، انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية، مقاطع فيديو وصور للحادثة، حيث يظهر في المقطع الذي أعادت نشره صحيفة المناطق السعودية، دخول عدد من الأشخاص الملثمين وعدد من رجال الأمن إلى دار التربية الاجتماعية في منطقة عسير.

وفي هذا الصدد، أصدرت إمارة منطقة عسير بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أوضحت فيه قائلة: "إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي لفيديوهات وصور تظهر حادثة داخل دار التربية الاجتماعية بمحافظة خميس مشيط في منطقة عسير، فإنه قد صدر توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز أمير منطقة عسير، بتشكيل لجنة للوقوف على الحادثة، والتحقيق مع الأطراف كافة، وإحالة القضية لجهة الاختصاص".

وجعني قلبي عليهم حسبي الله ونعم الوكيل فأم اليتيم فلا تقهر

اتمنى يحاسبونهم#ايتام_خميس_مشيط#خميس_مشيطpic.twitter.com/npRpFkkAsA — جوري بنت عبدالرحمن (@jorii1995) August 31, 2022

المصدر: RT