" فيلم معالي الوزير بتاع أحمد زكي".. تشابه أسماء بين وزير مصري جديد وأستاذ آثار يثير جدلا

أثار اسم وزير السياحة والآثار الجديد في مصر، أحمد عيسى، حالة من الجدل والتفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، لتشابهه مع اسم أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة.

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واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشابه الأسماء بالفيلم الشهير "معالي الوزير" للفنان الراحل أحمد زكي، الذي جاء وزيرا على سبيل الصدفة بتشابه اسمه بأحد المرشحين للوزارة.

سؤال هام جدا: يتساءل البعض هل كان المقصود الأستاذ الدكتور/ أحمد عيسي استاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة ، لتولي وزارة الآثار؟؟ وليس المحاسب المصرفي احمد عيسي بالبنك التجاري الدولي ؟

نفس فكرة فيلم معالى الوزير للفنان احمد زكى 😄#وزير_الصدفة — دكتور مصطفى جاويش (@drmgaweesh) August 14, 2022

لو يقصدوا #احمد_عيسي بتاع الاثار جامعة وده جه كدة بالغلط زي #فيلم_معالي_الوزير تبقي خيبة امل راكبة جمل pic.twitter.com/SHVIuHHXcW — هبة مجدي (@drhebamagdy66) August 13, 2022

تشابه اسماء مع الدكتور احمد عيسي استاذ الاثار بجامعة القاهرة

نفس فكرة فيلم معالي الوزير بتاع احمد زكي🤣🤣🤣🤣 — sherif ibrahim (@sherifibrahim17) August 14, 2022

وأمس السبت، شهدت مصر، السبت، تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية، في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب للموافقة على ذلك التعديل.

المصدر: RT + "اليوم السابع"