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" فيلم معالي الوزير بتاع أحمد زكي".. تشابه أسماء بين وزير مصري جديد وأستاذ آثار يثير جدلا

مجتمع

الفنان الراحل أحمد زكي بطل فيلم معالي الوزير
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أثار اسم وزير السياحة والآثار الجديد في مصر، أحمد عيسى، حالة من الجدل والتفاعل بمواقع التواصل الاجتماعي، لتشابهه مع اسم أستاذ الآثار المصرية القديمة بجامعة القاهرة.

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بالأسماء.. النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية
بالأسماء.. النواب المصري يوافق على تعديل يشمل 13 حقيبة وزارية

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تشابه الأسماء بالفيلم الشهير "معالي الوزير" للفنان الراحل أحمد زكي، الذي جاء وزيرا على سبيل الصدفة بتشابه اسمه بأحد المرشحين للوزارة.

وأمس السبت، شهدت مصر، السبت، تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة وزارية، في جلسة طارئة عقدها مجلس النواب للموافقة على ذلك التعديل.

المصدر: RT + "اليوم السابع"

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