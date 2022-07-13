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الأمن السعودي يتحرك بعد سرقة مركبة وإضرام النار فيها بالرياض (فيديو)

مجتمع

الأمن السعودي يتحرك بعد سرقة مركبة وإضرام النار فيها بالرياض (فيديو)
RT
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انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر سرقة مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري والهرب بها، ومن ثم إضرام النار فيها.

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وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن "شرطة المنطقة قبضت على مواطنين (اثنين) ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها".

وأشار إلى أنه "جرى إيقاف المشتبه بهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

المصدر: RT

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