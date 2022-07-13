الأمن السعودي يتحرك بعد سرقة مركبة وإضرام النار فيها بالرياض (فيديو)

انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو يظهر سرقة مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري والهرب بها، ومن ثم إضرام النار فيها.

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وفي هذا الصدد، أعلن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أن "شرطة المنطقة قبضت على مواطنين (اثنين) ظهرا في مقطع فيديو يسرقان مركبة في وضع التشغيل أمام محل تجاري ونتج عن ذلك إصابة مالكها أثناء محاولة منعهما من سرقتها، وتمكنا من الهروب بها وإضرام النار فيها".

وأشار إلى أنه "جرى إيقاف المشتبه بهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما وإحالتهما إلى النيابة العامة".

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سرق سيارة ولد اختي وسحبه في الخط تقريبا كيلو ثم تركه مصاب ثم احرق السيارة واحرق جميع اثباتاته

اوصافه تقريباً:

طويل لحية خفيفة عمره ٢٨ سيارته تاهو ٢٠١٧ اللون بني محروق لوحة مسروقة (٧٠٢٦ ح ن أ)



نشكر الجهات المختصة لجهودهم ولكن نحتاج تكاتف الجميع pic.twitter.com/ebayFOsBgr — Thawab ثواب السبيعي (@sai7org) July 5, 2022

المصدر: RT