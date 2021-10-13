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ولي عهد دبي يشيد بعائلة هندية تبرعت بأعضاء طفلها المتوفي لإنقاذ 3 مرضى بالإمارات والسعودية

مجتمع

ولي عهد دبي يشيد بعائلة هندية تبرعت بأعضاء طفلها المتوفي لإنقاذ 3 مرضى بالإمارات والسعودية
Reuters
حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي
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أشاد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي بتبرع عائلة هندية بأعضاء طفلها المتوفى والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى بالإمارات والسعودية وإعطائهم أملا في الحياة.

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وقال ولي عهد دبي، في تغريدة على الحساب الرسمي في "تويتر": "وصلني خبرا يجسد أروع مواقف الإنسانية في دبي لعائلة فيجيت فيجايان، التي قامت بالتبرع بأعضاء طفلها المتوفي والبالغ من العمر سنتين لإنقاذ 3 أطفال مرضى في الإمارات والسعودية وإعطائهم أمل في الحياة بفضل الله تعالى، رحم الله الطفل فيفان، وتمنياتي للأطفال الثلاثة بموفور الصحة".

وأضاف في تغريدة أخرى: "أشكر جميع الفرق الطبية والقائمين على برنامج زراعة الأعضاء في دولة الإمارات لجهودهم وتفانيهم في هذا العمل الإنساني".

المصدر: تويتر

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