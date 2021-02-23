على خطى والده.. طفل مصري في الخامسة يصبح متسابق راليات

شارك الطفل المصري منصور طارق (خمسة أعوام) في مسابقة "رالي" للهواة نظمت على مشارف القاهرة آخر الأسبوع الماضي.

وأكد الطفل الموهوب أنه يأمل في أن يصبح متسابق راليات محترفا مثل والده.

وقد أنجز منصور المهمة فيما يزيد قليلا على أربع دقائق بينما كان يقود سيارة أطفال مفتوحة الجوانب في مضمار سباق يشمل حفرا وتلالا صغيرة بالصحراء. بينما أكمل الفائز بالمركز الأول السباق في دقيقة واحدة و48 ثانية.

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وقال طارق العريان، متسابق الراليات ووالد منصور والسائق المساعد معه في سباقاته، إن أولويته هي الحفاظ على سلامة ابنه بالتيقن من أن لديه المعدات الصحيحة وسيارة صغيرة سهلة التشغيل.

المصدر: "رويترز"