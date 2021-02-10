صورة مؤثرة لزوجين توفيا بكورونا بفارق 3 أيام فقط تلخص مسيرة 70 عاما من الحب!

كشفت صورة مؤثرة عن لحظات مؤلمة لخصت مسيرة 70 عاما من الحب المتبادل والعطاء بين زوجين توفيا تباعا بفيروس كورونا في مستشفى بريطاني بفارق 3 أيام فقط.

مارغريت وديريك فيرث، البالغان من العمر 91 عاما، فارقا الحياة في مستشفى ترافورد العام، الأسبوع الماضي، لكنهما على الأقل كانا قادرين على رؤية بعضهما البعض في المستشفى لحين الرحيل.

وتم إدخال مارغريت إلى مستشفى ويثينشاو بعد إصابتها بالوباء، لكن تم نقلها لاحقا إلى ترافورد.

وعندما تم قبول زوجها ديريك في ويثينشاو في وقت لاحق، بعد إصابته أيضا، طلب نقله إلى ترافورد ليكون قرب زوجته، كما خشي الأطباء من أنها لن تعيش طويلا.

وتوفي ديريك أولا في 31 يناير، ثم توفيت مارغريت بعد 3 أيام. وتم قبول كلاهما بعد معاناتهما من مشاكل صحية.

وقالت ابنتهما، باربرا سميث، إنه عندما انضم والدها ديريك إلى أمها مارغريت في مستشفى ترافورد، سألته "أين كنت؟". وأضافت باربرا: "لقد كانت لحظة حزينة للغاية، لكن كان من الرائع حقا أن يكونا هناك معا".

كان الزوجان، اللذان عاشا في بارتينغتون معظم حياتهما، عشاقا لبعضمها البعض منذ سن 14 عاما، وتزوجا في مايو 1950. ورزقا بخمسة أطفال، وحصلا لاحقا على 15 حفيدا.

المصدر: ديلي ميل