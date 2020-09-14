نجل الفنانة السورية أصالة من زوجها الأول يوجه لها رسالة مؤثرة

وجه خالد نجل الفنانة السورية أصالة من زوجها الأول أيمن الذهبي رسالة، عبّر فيها عن سعادته بقدرتها على تخطى الصعاب الحياتية والنفسية.

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وقال الشاب عبر صفحته الشخصية بـ"انستغرام": "ماما، لقد تحملتي أعباء طوال سنوات حياتك، أتمنى أن أعتني بك، كما فعلت بعائلتنا، وأنت تملكين أنقى روح، ويقتلني أن أراكي تذهبين للعمل يوميا بينما أنا أعرف أنك لا تزالي تتألمين، لكن أنا سأظل هنا لأذكرك كم أنت مميزة، ولديكي أنقى قلب في العالم حتى في أوقاتنا المظلمة.. وأنت دائما تذكريني بأننا محظوظون، لذلك هذا صحيح".

وتابع: "أنت يا أمي رغم كل ما تمرين به لا تزالين تستجمعين روحك لإطلاق أعظم ألبوم وأنا حقا أقصدها، ولا يمكني أبدًا أن أرد لك كل ما فعلتيه من أجلي، أنت أكثر شخص يعتني بالأخرين أنا أعلم يا ملاكي، وأتمنى حمايتك من برودة العالم، لأنه ما كنتي تفعليه طوال حياتك، أنا أعلم كم التوتر الذي تشعرين به لكن سأفعل ما بوسعي لأحمل عنك شعورك وسأنفذ كل شئ علمتيني إياه لتفخري بي دائما، وأنا فخور بك ملكتي".

وكانت أصالة أعلنت منذ أيام، استعدادها لإطلاق ألبومها الغنائي الجديد، والذي يقتصر على الأغاني الخليجية فقط، متضمنا حوالي 20 أغنية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية