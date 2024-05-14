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بيسكوف عن المنصب الجديد لباتروشيف: قطاع استراتيجي ضخم ومعقد للغاية

أخبار روسيا

بيسكوف عن المنصب الجديد لباتروشيف: قطاع استراتيجي ضخم ومعقد للغاية
Sputnik
نيكولاي باتروشيف (صورة أرشيفية)
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قال متحدث الكرملين دميتري بيسكوف إن القطاع الذي تم تعيين نيكولاي باتروشيف به قطاع استراتيجي للغاية، وهو صناعة ضخمة ومعقدة.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية له اليوم الثلاثاء، ردا على سؤال بشأن تعيين باتروشيف مساعدا لرئيس الدولة، حيث تابع: "إن هذا التعيين ذو طبيعة مختلفة قليلا، فتلك صناعة استراتيجية تماما، صناعة ضخمة ومعقدة للغاية. وبالتالي ستلعب الخبرة الواسعة لباتروشيف دورا كبيرا بالتأكيد".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع مرسوما بتعيين السكرتير العام لمجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف مساعدا للرئيس.

المصدر: نوفوستي

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