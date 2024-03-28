تحطم طائرة عسكرية روسية فوق مياه البحر بالقرب من سيفاستوبول

أعلن حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف إن طائرة عسكرية تحطمت فوق مياه البحر بالقرب من سيفاستوبول، فيما تمكن الطيار من القفز منها.

وكتب رازفوجاييف، عبر قناته على تيليغرام: "تحطمت طائرة عسكرية فوق مياه البحر. ولم تلحق أضرارا بأي من المنشآت المدنية، كما أن الطيار تمكن من القفز منها.

وبحسب المسؤول، فإن حياة الطيار ليست في خطر، وتمكنت خدمات الإنقاذ في سيفاستوبول من العثور عليه على بعد 200 متر من الشاطئ.

وتم تعليق حركة النقل البحري للركاب مؤقتا في المنطقة، بحسب ما اعلنته إدارة النقل الإقليمية.

المصدر: نوفوستي