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رئيس الوزراء الروسي يكلف الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعلومات الوراثية

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رئيس الوزراء الروسي يكلف الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعلومات الوراثية
ranepa.ru
رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين
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كلف رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين وزارة التعليم العالي والعلوم بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمعلومات الوراثية ومن المقرر أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ بحلول سبتمبر عام 2025.

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وجاء في الوثيقة التي وقعها ميخائيل ميشوستين:" يجب على وزارة التعليم العالي والعلوم في روسيا أن تضمن بحلول 1 سبتمبر عام 2025 إنشاء وتشغيل نظام البيانات الحكومي في مجال المعلومات الوراثية، بصفته قاعدة وطنية للبيانات الوراثية ".

والغرض من قاعدة البيانات هذه هو تأمين السلامة وحماية حياة وصحة المواطنين وضمان السيادة الوطنية. وستشمل قاعدة البيانات مجموعة متنوعة من المعلومات الوراثية، ومن بينها البيانات عن النباتات والحيوانات والكائنات الحية الدقيقة والفيروسات. لن يتم إدراج البيانات الوراثية الشخصية للمواطنين مطلقا على قاعدة البيانات الوطنية.

تم نشر الإرشادات بهذا الشأن على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية في روسيا.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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