روسيا والصين "تطلّقان الدولار" من "عصمة" التجارة بينهما

صرح رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، بأن العلاقات بين موسكو وبكين وصلت إلى أعلى مستوى في التاريخ، وأشار إلى أن البلدين استغنيا عن عملات دول ثالثة في التجارة بينهما.

ودعا ميشوستين، خلال اجتماع رئيس مجلس الدولة لجمهورية الصين الشعبية لي تشيانغ، للارتقاء بالتجارة بين البلدين إلى مستوى جديد من خلال تنويعها.

وقال رئيس الوزراء الروسي: "اليوم، وصلت العلاقات الروسية الصينية القائمة على الشراكة الشاملة والتفاعل الاستراتيجي إلى أعلى مستوى في تاريخ البلدين الممتد لقرون وتستمر في التطور بشكل ديناميكي".

وأشار إلى أن الاجتماعات المنتظمة لرؤساء الحكومات وعمل 5 لجان حكومية على مستوى نواب رؤساء الوزراء تلعب دورا هاما في تعزيز العلاقات.

كذلك لفت إلى أن حكومتي البلدين تعملان على تنفيذ الأهداف الإستراتيجية التي حددها رئيسا روسيا والصين، وقال: "الهدف الرئيسي هو الارتقاء بتعاوننا التجاري والاقتصادي والتعاون الاستثماري إلى مستوى أعلى وضمان مستوى جديد للتبادل التجاري من خلال تنويع هيكله".

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وأفاد بأن روسيا والصين تواصلان زيادة حصة العملات الوطنية في المدفوعات المتبادلة، وهذا العام تمكن البلدان من الاستغناء بشكل كامل تقريبا من استخدام عملات دول ثالثة.

وقال: "نواصل زيادة حصة العملات الوطنية في التسويات المتبادلة. إذا كان هذا المؤشر في العام 2020 عند مستوى 20%، ففي هذا العام تخلصنا تماما عن عملات دول ثالثة".

ويقوم رئيس الوزراء الروسي على رأس وفد رفيع المستوى برحلة عمل إلى بكين، تهدف لتعزيز العلاقات الاستراتيجية.

وفي وقت سابق، توقع نائب رئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف ارتفاع حجم التجارة بين روسيا والصين بحلول نهاية العام 2030 إلى مستوى 300 مليار دولار.

وفي السنوات الماضية تضاعف حجم التجارة بين روسيا والصين، ففي ظل العقوبات الغربية أعادت موسكو توجيه جزء كبير من صادراتها، وخاصة الطاقة، إلى الصين كما زادت مشترياتها من السيارات والمعدات والإلكترونيات من بكين.

المصدر: نوفوستي