أيدت النيابة العامة طلب لجنة الأمن بمجلس الدوما، للتحقيق في حقائق تدخل الدول الأجنبية في الشؤون الداخلية لروسيا، واعتبرت نشاط مجلة DOXA الطلابية على أراضي روسيا غير مرغوب فيه.

أعلن ذلك فاسيلي بيسكاريف رئيس لجنة الأمن ومكافحة الفساد بمجلس الدوما، وقال: "أيدت النيابة العامة الروسية، طلبنا واعتبرت نشاطات Mnenie media z. s. (Dox، المعادية بشكل علني غير مرغوب فيها على أراضي روسيا. هذه المنظمة تتستر في هيئة مجلة طلابية، ومسجلة في جمهورية التشيك، وتمت ملاحظة نشاطاتها المعادية من جانب لجنتنا البرلمانية".

إقرأ المزيد

وفي تغريدة لها على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"( تويتر سابقا) عرّفت Doxa نفسها: "نحن مجلة. وسيلة الإعلام التي تتحدث عن الحروب والديكتاتورية وعدم المساواة".

Мы — журнал DOXA. Медиа, которое рассказывает о войнах, диктатуре и неравенстве.



Поддержите нас — https://t.co/WoNbFCD2da ⤵ pic.twitter.com/7DjefHgI8h — Журнал DOXA 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ (@doxa_journal) June 29, 2023

في وقت سابق، أفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية بأن النيابة العامة أقرت بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.

المصدر: تاس