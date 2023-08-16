النيابة العامة الروسية: نشاط منظمة "من أجل روسيا الحرة" البولندية غير مرغوب فيه بروسيا

أفاد المكتب الصحفي للنيابة العامة الروسية بأن النيابة العامة أقرت بأن أنشطة الرابطة البولندية "من أجل روسيا الحرة" التي تحث الروس على الانضمام إلى الجيش الأوكراني، غير مرغوب فيها.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب: "اعتمادا على نتائج المراجعة اتخذت النيابة العامة الروسية قرارا باعتبار أنشطة رابطة "من أجل روسيا الحرة" ("Za Wolna Rosje") البولندية، غير مرغوب فيها".

وأضاف البيان أن الملهمين الأيديولوجيين لهذه الرابطة هما المواطنتان الروسيتان السابقتان أناستاسيا سيرغييفا وماريا خارماستر اللتان هربتا من روسيا إلى بولندا وأصبحتا مقيمتين في بلدان الاتحاد الأوروبي. وتحثان المواطنين الروس على الانضمام إلى صفوف كتائب المتطوعين للجيش الأوكراني. كما تقومان بإعداد ما يسمى بـ "مجموعات المقاومة".

وتنتقد الرابطة كل ما يحدث في روسيا. وتنظم إلى جانب ممثلي المعارضة غير النظامية الذين غادروا روسيا، أعمالا مسرحية وسياسية للجمهور الغربي بهدف جذب الانتباه والمال. بالإضافة إلى ذلك، تنفذ الرابطة مشاريع جذب الصحفيين المحليين للمشاركة في حملات دعائية ضد روسيا، بما في ذلك بهدف تشويه سمعة أنشطة المؤسسات القنصلية والدبلوماسية الروسية.

وتابع أنه من خلال أنشطتها تتدخل هذه المنظمة الأجنبية غير الحكومية في الشؤون الداخلية لروسيا، الأمر الذي يشكل تهديدا للنظام الدستوري والأمن فيها.

المصدر: نوفوستي