شركة: الجيش الروسي استلم عددا كبيرا من منظومات "تور" للدفاع الجوي قبل الموعد المحدد

تمكن مصنع "كوبول" في مدينة إيجيفسك، من تسليم الجيش الروسي عددا كبيرا من منظومات الدفاع الجوي الصاروخية من طراز "تور" في عام 2022 قبل الموعد المحدد.

وقال فانيل زياتدينوف، مدير عام المصنع، إن هذه المؤسسة التي تدخل في نطاق الشركة الحكومية الكبرى "أنتي – ألماظ"، تعتبر من المؤسسات الرائدة في المجمع العسكري الصناعي الروسي، وهي المصمم والمنتج الرئيسي لمنظومات "تور".

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وأضاف المدير العام: "تم تحقيق ديناميات إيجابية في جميع الاتجاهات. بلغ متوسط ​​معدلات نمو الإنتاج، 120٪. ونتيجة لذلك تمكنت المؤسسة من الوفاء بالتزاماتها في نطاق الطلبية الدفاعية الحكومية. على الرغم من زيادة حجم الإنتاج، تم شحن منظومات تور إلى القوات الروسية قبل الموعد المحدد".

وشدد المدير العام، على أن منظومات "تور"، أكدت مرة أخرى قدرتها التنافسية في سوق السلاح العالمية.

وقال: "والدليل على ذلك هو النمو في عمليات التسليم من خلال التعاون العسكري- التقني. تم تنفيذ العقود مع المشترين الأجانب وفقا للجدول الزمني المتفق عليه".

ويذكر أن "تور" هي منظومة ذاتية الحركة وقصيرة المدى للدفاع الجوي تخصص لمكافحة الطائرات والصواريخ على مستوى الكتيبة. وبمقدورها اكتشاف وإسقاط الصواريخ المجنحة والمضادة للرادار والطائرات والمروحيات، بما فيه الطائرات الشبحية، وكذلك اعتراض المسيرات والقنابل الحائمة والقذائف النفاثة. ويمكن أن تعمل المنظومة أوتوماتيكيا حيث تحقق أجهزتها السيطرة على الأجواء أوتوماتيكيا وتلتقط كل الأهداف التي لم يتم التعرف عليها كأهداف صديقة.

المصدر: نوفوستي