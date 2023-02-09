تطوير منظومة "تور" للدفاع الجوي لتكون قادرة على مكافحة صواريخ "هيمارس"

تم تطوير منظومة "تور" الروسية للدفاع الجوي لتكون قادرة على اعتراض صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع.

وقال نائب كبير المصممين في مصنع "كوبول" في إيجيفسك الروسية، إيليا ريكوف في حديث أدلى به لقناة "زفيزدا" التلفزيونية الروسية:" صار بإمكاننا التصدي لها. وقد أدخلنا بعض التعديلات في تصميم صاروخ "تور" ليكون قادرا على التعامل مع صاروخ "هيمارس" الأمريكي بفاعلية أكثر".

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وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بتعديلات طرأت على منظومة "بانتسير" للصواريخ والمدافع المضادة للجو لجعلها قادرة على إسقاط صواريخ "هيمارس"حيث تم تزويد المنظومة ببرمجيات جديدة.

يذكر أن "تور" هي منظومة ذاتية الحركة وقصيرة المدى للدفاع الجوي تخصص لمكافحة الطائرات والصواريخ على مستوى الكتيبة. وبمقدورها اكتشاف وإسقاط الصواريخ المجنحة والمضادة للرادار والطائرات والمروحيات، بما فيه الطائرات الشبحية، وكذلك اعتراض المسيّرات والقنابل الحائمة والقذائف النفاثة. ويمكن أن تعمل المنظومة أوتوماتيكيا حيث تحقّق أجهزتها السيطرة على الأجواء أوتوماتيكيا وتلتقط كل الأهداف التي لم يتم التعرف عليها كأهداف صديقة.

ويتم تجميع العربات القتالية التابعة للمنظومة في مصنع "كوبول" الكهربائي الميكانيكي في مدينة إيجيفسك الروسية.

المصدر: روسيسكايا غازيتا