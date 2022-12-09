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حريق ضخم في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديوهات)

أخبار روسيا

حريق ضخم في مركز تجاري بضواحي موسكو (فيديوهات)
وكالة "تاس"
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أفادت دائرة الطوارئ في مقاطعة موسكو باندلاع حريق كبير في متجر "OBI" في مركز "ميغا خيمكي" للتسوق الواقع في المقاطعة.

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وجاء في بيان صدر عن الدائرة، اليوم الجمعة: "بمدينة خيمكي، في المنطقة الثامنة، المبنى 2، اشتعلت النيران في متجر "OBI". اندلع حريق تبلغ مساحته 150 مترا مربعا في سقف المبنى".

من جانبها دقق المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ الروسية أن مساحة الحريق ارتفعت إلى 7 آلاف متر مربع. وقالت إن عملية إطفاء الحريق يشارك فيها 30 شخصا و9 سيارات اطفاء.

المصدر: نوفوستي

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