قديروف يعلن الحصول على معلومات هامة من مخربين اعتقلوا في خيرسون

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، القبض على مجموعة من المخربين في الأراضي المحرّرة بمقاطعة خيرسون، أدلوا بمعلومات أمنية قيّمة ستفيد بمكافحة النازيين في أوكرانيا.

وكتب على "تيلغرام" أن عملية تطهير مقاطعة خيرسون تسير على قدم وساق، وأنه صودرت لدى المجموعة التخريبية قواذف محمولة وقنابل ومتفجرات، وأدلوا بمعلومات أمنية قيّمة، سيتم استخدامها "ضد النازيين في المستقبل القريب".

وأضاف: "أعبر عن خالص امتناني لقيادة ومقاتلي قواتنا الخاصة على هذا العمل الفعّال!".

المصدر: Lenta.ru