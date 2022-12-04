 
مباشر

قديروف يعلن الحصول على معلومات هامة من مخربين اعتقلوا في خيرسون

أخبار روسيا

قديروف يعلن الحصول على معلومات هامة من مخربين اعتقلوا في خيرسون
Gettyimages.ru
رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ub32

أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، القبض على مجموعة من المخربين في الأراضي المحرّرة بمقاطعة خيرسون، أدلوا بمعلومات أمنية قيّمة ستفيد بمكافحة النازيين في أوكرانيا.

وكتب على "تيلغرام" أن عملية تطهير مقاطعة خيرسون تسير على قدم وساق، وأنه صودرت لدى المجموعة التخريبية قواذف محمولة وقنابل ومتفجرات، وأدلوا بمعلومات أمنية قيّمة، سيتم استخدامها "ضد النازيين في المستقبل القريب".

وأضاف: "أعبر عن خالص امتناني لقيادة ومقاتلي قواتنا الخاصة على هذا العمل الفعّال!".

المصدر: Lenta.ru

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا