وكالة الفضاء الروسية: العقوبات ضد مؤسساتنا لن تؤثر على تنفيذ الخطط

أعلنت الخدمة الصحفية لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس" أن العقوبات الأمريكية على عدد من المؤسسات التابعة لها لن تؤثر على خطط الوكالة بأي شكل من الأشكال. وفق ما نقلته تاس الخميس.

وأشارت الوكالة الفضائية الحكومية إلى أنها تأسف لاتخاذ مثل هذا القرار،مضيفة: "لن يؤثر هذا القرار على تنفيذ مهام وخطط الوكالة لأبحاث الفضاء بأي شكل من الأشكال".

ووسعت الولايات المتحدة الخميس العقوبات ضد روسيا، حيث ضمت القائمة الجديدة 40 شخصية روسية وأكثر من 30 مؤسسة روسية.

واستهدفت العقوبات مؤسسات تابعة لوكالة روس كوسموس منها: جمعية لافوشكين العلمية الإنتاجية، التي تنتج أجهزة أوتوماتيكية لاستكشاف الكواكب، ومؤسسة الأكاديمي ريشيتنيف لأنظمة الأقمار الصناعية، التي تنتج أقمار الملاحة، وأقمار الاتصالات، ومؤسسة أنظمة الفضاء الروسية، التي تطور الإلكترونيات الدقيقة.

المصدر: تاس