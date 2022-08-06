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بوليانسكي: غوتيريش في خطابه عن القصف الذري على هيروشيما تجاهل ذكر الدولة المنفذة

أخبار روسيا

بوليانسكي: غوتيريش في خطابه عن القصف الذري على هيروشيما تجاهل ذكر الدولة المنفذة
Gettyimages.ru
النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسيكي
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علّق النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسيكي على خطاب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول القصف الذري لهيروشيما، الذي تجاهل فيه تنفيذ واشنطن للضربة.

وقال بوليانسكي في تغريدة عبر "تويتر": "شارك أنطونيو غوتيريش السبت في حفل تأبين لضحايا تفجيري هيروشيما وناغازاكي، وحث على عدم نسيان المأساة، وقال

 إن الأسلحة النووية ليس لها مكان على كوكبنا".

وتابع: "كما أشار إلى العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا ، لكنه لم يقل كلمة واحدة عن الولايات المتحدة.. الدولة الوحيدة التي ألقت قنابل نووية على هذه المدن".

 

المصدر: "نوفوستي" 

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