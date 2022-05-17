صرح يفيم فيكس، النائب الأول لرئيس برلمان القرم، بأن الجيش الروسي لن يغادر الأراضي المحررة في جنوب أوكرانيا، داعيا السكان المحليين إلى عدم الخوف من عودة المتطرفين لهذه المناطق.

وقال المسؤول:"يجب ألا يخاف السكان المحليون من عودة المتطرفين الأوكرانيين والنازيين الجدد.. قصص الرعب التي ترويها الدعاية الأوكرانية عن الانتصارات الخيالية (للجيش الأوكراني) والهجمات والهجمات الوشيكة هي خدعة أخرى. ولن يترك جيشنا الأراضي المحررة في جنوب أوكرانيا، سيتم تحقيق أهداف وغايات العملية العسكرية الخاصة. المناطق مضمونة من قبل قواتنا المسلحة".

وسيطر الجيش الروسي خلال عملية خاصة لتجريد أوكرانيا من السلاح على منطقة خيرسون (في أوكرانيا) بأكملها وجزء آزوف من منطقة زابوروجيه.

وشُكلت إدارات مدنية وعسكرية في المناطق الأوكرانية (السابقة) المحررة، وبدأ بث القنوات التلفزيونية والإذاعية الروسية، وعادت العلاقات التجارية بين هذه المناطق وشبه جزيرة القرم الروسية.

من جهته قال سكرتير المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، أندريه تورتشاك، في وقت سابق، إن روسيا قد أتت إلى منطقة خيرسون إلى الأبد، ولا ينبغي أن يكون هناك شك في ذلك.

بدوره شدد رئيس إدارة منطقة خيرسون، فلاديمير سالدو، على أن المنطقة هي بالفعل جزء لا يتجزأ من عائلة كبيرة - الاتحاد الروسي.

المصدؤ: نوفوستي