سلم الجيش الروسي أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى منطقة خاركوف وقدم المساعدة الطبية والأدوية للمدنيين.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "العسكريون الروس سلموا أكثر من 40 طنا من المساعدات الإنسانية إلى سكان منطقة خاركوف" في أوكرانيا.

كما قام الأطباء العسكريون الروس بإجراء الفحوصات الطبية وتقديم المساعدات اللازمة للمدنيين، وتم تسليم الأدوية والمستلزمات الطبية الضررورية إلى مستشفيات القرى في منطقة خاركوف.

المصدر: نوفوستي