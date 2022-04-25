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لجنة التحقيق الروسية تدرس الوثائق التي كشفت استعداد الجيش الأوكراني للهجوم على دونباس

أخبار روسيا

لجنة التحقيق الروسية تدرس الوثائق التي كشفت استعداد الجيش الأوكراني للهجوم على دونباس
Legion-Media Diego Herrera / SOPA Images/Sipa
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أفادت لجنة التحقيق الروسية بأنها ستدرس وثائق القوات المسلحة الأوكرانية التي اكتشفها الجيش الروسي بشأن الاستعدادات لهجوم على دونباس.

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وذكر المكتب الصحفي للجنة الروسية المتخصصة بالتحقيق أن "لجنة التحقيق ستطلب من وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي وتدرس الوثائق المكتشفة للقوات المسلحة الأوكرانية التي تحتوي على بيانات عن الهجوم المخطط له على أراضي دونباس"، مضيفا أن المحققين سيعكفون في إطار التحقيق في القضايا الجنائية، على تحديد الأشخاص المتورطين في التحضير للهجوم بهدف إبادة السكان المدنيين في دونباس.

وكان جنود القوات المسلحة الروسية قد عثروا على وثائق مؤرخة في 17 فبراير، بعد تحرير قرية بوغافيكا بمقاطعة خاركوف، تحدثت عن أن قوات الأمن الأوكرانية تستعد لشن هجوم على دونباس.

المصدر: تاس

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