وزير الدفاع الروسي: المسلحون في ماريوبول كانت لديهم صواريخ قادرة على الوصول إلى "تاغانروغ"

صرح وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين بأن التشكيلات المسلحة الأوكرانية في ماريوبول كانت بحوزتهم أسلحة قادرة على الوصول إلى مناطق روسية.

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وأفاد شويغو بأن الأسلحة التي حشدتها التشكيلات المسلحة الأوكرانية في المدينة تضمنت أنظمة صواريخ تكتيكية من طراز"توتشكا أو" قادرة على إصابة أهداف في "تاغانروغ" و"روستوف نا دانو" داخل الأراضي الروسية.

وقال شويغو بهذا الشأن: "جرى حشد كمية كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمعدات العسكرية، بما في ذلك الدبابات والمدفعية الصاروخية، سميرش وأوراغان، وأنظمة المدفعية عالية القوة وأنظمة الصواريخ، وأنظمة الصواريخ (توشكا أو) إلى المدينة. يبلغ مدى توشكا أو 120 كيلومترا، وتقع تاغونروغ على بعد 94 كيلومترا من ماريوبول، كما أن روستوف، عاصمة المنطقة الفيدرالية الجنوبية على هذه المسافة تقريبا".

وأضاف أنه تم تكوين مخزون من الصواريخ والذخائر والوقود مواد التشحيم والمواد الغذائية للعمليات القتالية طويلة المدى في المدينة، كما تم تفخيخ العناصر الرئيسة للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك الميناء والممر المائي، وإغلاقها بواسطة الرافعات العائمة.

وأوضح وزير الدفاع الروسي أن الجانب الأوكراني في ماريوبول كانت لديه 179 دبابة ومدرعات قتالية و170 قطعة مدفعية ومنصة هاون.

يذكر أنه في وقت إعلان جمهورية دونيتسك الشعبية في عام 2014، كانت ماريوبول، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، ثاني مدينة في الجمهورية بعد دونيتسك، ولكن في يونيو من نفس العام، استعادت قوات الأمن الأوكرانية السيطرة على ماريوبول.

وفي 7 مارس، بعد 12 يوما من بدء العملية الروسية الخاصة لنزع سلاح أوكرانيا، قال نائب قائد كتيبة فوستوك، ألكسندر سيمينوف، إن المدينة مطوقة، وبدأ تنظيف مناطق محددة منها.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع في الاتحاد الروسي إيغور كوناشينكوف في 16 أبريل بأن أراضي المدينة بأكملها قد تم تطهيرها من الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب والنازيين الجدد من فوج آزوف، فيما تمت محاصرة فلول القوات الأوكرانية في مصنع أزوفستال.

المصدر: نوفوستي