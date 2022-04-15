وصول أكثر من 800 ألف من سكان دونباس وأوكرانيا إلى روسيا
قالت السلطات الروسية إن عدد الأشخاص الذين وصلوا روسيا من منطقة دونباس وأوكرانيا بلغ أكثر من 808 آلاف شخص، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل.
وقال مصدر روسي: "إجمالا، لغاية اليوم 15 أبريل، وصل أكثر من 808 آلاف شخص إلى روسيا من دونباس وأوكرانيا، من بينهم أكثر من 153 ألف طفل" منوها بأن حوالي 20 ألف شخص يعبرون الحدود الروسية يوميا.
وأضاف أن عدد الأشخاص الذين وصلوا إلى روسيا من أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا، حتى صباح أمس الخميس، تجاوز 790 ألف شخص، بزيادة قدرها 18.6 ألف يوميا.
وتواصل الطوارئ الروسية وبمساعدة العسكريين الروس إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان دونباس والمناطق الأوكرانية المحررة.
المصدر: نوفوستي، تاس