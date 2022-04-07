تظاهر بأنه لاجئ.. الأمن الروسي في القرم يعتقل مشتبها بانتمائه لتنظيم مسلح غير قانوني

أعلن الأمن الروسي في شبه جزيرة القرم اليوم الخميس عن احتجاز مواطن أوكراني يشتبه بتورطه في أنشطة التنظيم المسلح غير القانوني "كتيبة نعمان شليبيدجيخان لتتار القرم".

وقال الأمن الروسي في بيان له: "اعتقل ضباط من جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية القرم مواطنا أوكرانيا من مواليد عام 1971، يشتبه في ضلوعه في أنشطة الجماعة المسلحة غير الشرعية "كتيبة نعمان شليبيدجيخان المتطوعة لتتار القرم"، والتي تعمل في أراضي دولة أجنبية لأغراض تتعارض مع مصالح روسيا".

وتابع البيان: "ثبت أن المحتجز، بصفته عضوا في تنظيم مسلح غير شرعي، قام بتزويد الكتيبة بالموارد المادية والزي العسكري والطعام".

بالإضافة إلى ذلك، شارك المشتبه مرارا في أعمال مناهضة لروسيا على أراضي منطقة غينيتشيسك (جنوب أوكرانيا)، بما في ذلك خلال فترة إجراء العملية العسكرية الخاصة الروسية على أراضي أوكرانيا.

وذكر البيان أن المشتبه به اعتقل الشهر الماضي أثناء عبوره الحدود الروسية تحت ستار لاجئ.

ويواجه الرجل تهمة بموجب مادة في القانون الجنائي تصل عقوبتها إلى السجن 15 عاما.

المصدر: "تاس"