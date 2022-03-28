موسكو.. التحقيق في تعرض أسير روسي لتنكيل وحشي قبل قتله على أيدي النازيين في أوكرانيا

وجه رئيس لجنة التحقيقات الروسية ألكسندر باستريكين بمباشرة التحقيق في تعرض أسير روسي للتعذيب والتنكيل الوحشي قبل قتله على أيدي النازيين في أوكرانيا.

وقالت لجنة التحقيق: "تم تداول فيديو عبر الإنترنت يوثق تعذيب وضرب وقتل أسير روسي يداه مقيدتان ظهره، على يد أحد عناصر الزمر النازية في أوكرانيا".

وأضافت أن "المحققين الروس يسعون للتعرف على جميع المتواطئين في الاعتداء الوحشي هذا وتقديمهم للعدالة".

إقرأ المزيد

وتنص المادة 13 من اتفاقية جنيف لأسرى الحرب على أنه: يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات. ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها، ويعتبر انتهاكا جسيما لهذه الاتفاقية. ولا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته.. وبالمثل، يجب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وضد جميع أعمال العنف أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير، كما تحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب.

المصدر: RT