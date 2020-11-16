بوتين ونتنياهو يبحثان التعاون بشأن اللقاح الروسي ضد كورونا

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، التعاون بين روسيا وإسرائيل في مجال اللقاح ضد فيروس كورونا والأوضاع في الشرق الأوسط.

وأفاد الكرملين بأن بوتين ونتنياهو أجريا، بمبادرة من الطرف الإسرائيلي، محادثات هاتفية، تركزت على قضايا مكافحة عدوى فيروس كورونا المستجد، حيث تم تبادل مفصل للآراء حول الإجراءات التقييدية والوقائية التي يتم اتخاذها في هذا السياق في كل من روسيا وإسرائيل.

وناقش بوتين ونتنياهو مسائل متعلقة بالعمل المشترك الثنائي عبر قنوات الوزارات والمؤسسات المعنية وخاصة آفاق التعاون بشأن اللقاح الروسي بما في ذلك توريداته المحتملة إلى إسرائيل وإنتاجه هناك.

كما تطرق الجانبان، حسب البيان، إلى الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فيما اتفقا على الاستمرار في الاتصالات على مستويات مختلفة.

وتخوض مجموعة واسعة من الدول بينها روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين سباقا عالميا لتطوير لقاحات فعالة ضد عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" الذي أودت جائحته بحياة أكثر من 1.3 مليون شخص.

وحاليا تعتبر روسيا أول دولة في العالم تسجل لقاحا مضادا لفيروس كورونا المستجد، وهناك مصلان في الوقت الراهن تم تسجيلهما في البلاد الأول هو "سبوتنيك V" ويطوره مركز "غاماليا" لأبحاث الأوبئة والأحياء الدقيقة، والثاني أطلق عليه "إيبيفاك كورونا" ويعمل عليه مركز "فيكتور" الحكومي لأبحاث الفيروسات والبيوتكنولوجيا.

المصدر: RT